Мирный рекорд: Австралия инвестирует миллиарды в подводные лодки и военные корабли

Так, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сообщил, что страна потратит около 12 млрд австралийских долларов (примерно 8 млрд долларов США) на создание оборонного центра для строительства военных кораблей и обслуживания атомных подводных лодок в рамках усиления пакта Aukus с США и Великобританией.

Инвестиции будут направлены на развитие оборонного района Хендерсон к югу от Перта в Западной Австралии, включая возведение надводных судов для Австралийских сил обороны и инфраструктуры для их обслуживания.

По словам Албанезе, центр создаст более 10 000 новых рабочих мест и откроет значительные возможности для местной промышленности.

В свою очередь вице-премьер Ричард Марлес уточнил, что предварительная оценка общей стоимости проекта достигает 25 миллиардов австралийских долларов.

По словам Марлеса, нынешние расходы Австралии на оборону составляют 2,8% ВВП, а правительство за последние годы увеличило расходы на оборону на 70 миллиардов австралийских долларов в течение десятилетия и это самый большой рост в мирное время в истории страны.

Подробности соглашения Aukus