ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мирный рекорд: Австралия инвестирует миллиарды в подводные лодки и военные корабли

Австралия, Воскресенье 14 сентября 2025 07:35
UA EN RU
Мирный рекорд: Австралия инвестирует миллиарды в подводные лодки и военные корабли Иллюстративное фото: военный корабль (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Австралия планирует инвестировать 8 миллиардов в оборонный центр Aukus, готовя свой флот подводных лодок к новому уровню мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Австралии Энтони Албанезе, которое обнародовало издание Вloomberg.

Так, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сообщил, что страна потратит около 12 млрд австралийских долларов (примерно 8 млрд долларов США) на создание оборонного центра для строительства военных кораблей и обслуживания атомных подводных лодок в рамках усиления пакта Aukus с США и Великобританией.

Инвестиции будут направлены на развитие оборонного района Хендерсон к югу от Перта в Западной Австралии, включая возведение надводных судов для Австралийских сил обороны и инфраструктуры для их обслуживания.

По словам Албанезе, центр создаст более 10 000 новых рабочих мест и откроет значительные возможности для местной промышленности.

В свою очередь вице-премьер Ричард Марлес уточнил, что предварительная оценка общей стоимости проекта достигает 25 миллиардов австралийских долларов.

По словам Марлеса, нынешние расходы Австралии на оборону составляют 2,8% ВВП, а правительство за последние годы увеличило расходы на оборону на 70 миллиардов австралийских долларов в течение десятилетия и это самый большой рост в мирное время в истории страны.

Подробности соглашения Aukus

В рамках соглашения Aukus, подписанного в 2021 году, Австралия сотрудничает с США и Великобританией над строительством и оснащением флота атомных подводных лодок, которые могут быть развернуты уже в 2030-х годах.

США планируют передать до пяти подводных лодок класса "Вирджиния", после чего Австралия и Великобритания спроектируют и построят субмарины следующего поколения, используя американские технологии, с плановым завершением строительства в 2040-х годах.

Марлес сообщил, что получил положительные сигналы от государственного секретаря США Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета о продолжении работы пакта Aukus даже при администрации Трампа. Он отметил важность стабильных отношений с США и необходимости постепенного развития оборонного потенциала страны, особенно на фоне нарастающей военной мощи Китая в регионе.

Австралия активно модернизирует свой оборонный потенциал, чтобы обеспечить безопасность в Юго-Восточной Азии и поддержать стратегический альянс с союзниками, а проект Aukus становится ключевым элементом этих планов.

Напомним, Индия объявила о планах построить свой первый ядерный авианосец в рамках 15-летней программы модернизации обороны. Планируется, что новый ядерный авианосец заменит устаревшие модели и позволит значительно увеличить оперативный радиус и автономность флота.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австралия
Новости
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России