Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Мирний план для України: в Кремлі розповіли подробиці переговорів Віткоффа і Путіна

Фото: Стів Віткофф і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На зустрічі російського диктатора Володимира Путіна із спецпосланцем американського президента Стівом Віткоффом обговорювалася суть плану президента США Дональда Трампа, а не конкретні пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова помічника Путіна Юрія Ушакова за підсумками зустрічі.

Ушаков повідомив, що компромісів поки що знайдено не було, і зустріч лідерів Росії та США на даний момент не планується.

"Ми обговорювали не конкретні формулювання та рішення, а суть. Сторони бачать "величезні перспективи взаємодії", - зазначив він. 

За словами Ушакова, на зустрічі обговорювали декілька варіантів плану "врегулювання в Україні", і за п'ять годин, поки тривала зустріч, це питання "вдалося докладно обговорити". 

Він повідомив, що Москва отримала ще чотири документи крім початкового плану Трампа щодо врегулювання в Україні з 28 пунктів.

На запитання, як змінилися перспективи миру після переговорів, Ушаков знизав плечима й сказав: "Точно не віддалилися". 

Він додав, що "компромісного варіанту" плану щодо України поки немає, а "деякі американські пропозиції Росії не підходять". Також на зустрічі обговорювалося "територіальне питання".

 

За словами Ушакова, Путін заявив, що Москва з чимось може погодитися в рамках плану США щодо України, але щось викликає критику російської сторони.

Загалом, підсумував помічник російського диктатра, розмова Путіна з Віткоффом та Кушнером була корисною та конструктивною.

Спецпосланець Путіна Кирил Дмитрієв, коментуючи результати переговорів, обмежився одним словом у соцмережі Х: продуктивно.

 

Мирний план для України

Спецпосланець американського президента Стів Віткофф і російський диктатор Володимир Путін зустрічались, щоб обговорити останню версію мирного плану для України.

Перед цим між представниками США та України відбулися тривалі перемовини. Спочатку у Женеві, а потім у Флориді.

У переговорах брали участь спецпосланець Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та Джаред Кушнер (зять Трампа), від України - секретар РНБО Рустем Умєров, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Президент Володимир Зеленський, який напередодні відвідав Париж і зустрівся з Еммануелем Макроном, зазначив, що остання версія мирного плану "виглядає краще".

