Мирний план для України: в Кремлі розповіли подробиці переговорів Віткоффа і Путіна

Ушаков повідомив, що компромісів поки що знайдено не було, і зустріч лідерів Росії та США на даний момент не планується.

"Ми обговорювали не конкретні формулювання та рішення, а суть. Сторони бачать "величезні перспективи взаємодії", - зазначив він.

За словами Ушакова, на зустрічі обговорювали декілька варіантів плану "врегулювання в Україні", і за п'ять годин, поки тривала зустріч, це питання "вдалося докладно обговорити".

Він повідомив, що Москва отримала ще чотири документи крім початкового плану Трампа щодо врегулювання в Україні з 28 пунктів.

На запитання, як змінилися перспективи миру після переговорів, Ушаков знизав плечима й сказав: "Точно не віддалилися".

Він додав, що "компромісного варіанту" плану щодо України поки немає, а "деякі американські пропозиції Росії не підходять". Також на зустрічі обговорювалося "територіальне питання".

За словами Ушакова, Путін заявив, що Москва з чимось може погодитися в рамках плану США щодо України, але щось викликає критику російської сторони.

Загалом, підсумував помічник російського диктатра, розмова Путіна з Віткоффом та Кушнером була корисною та конструктивною.

Спецпосланець Путіна Кирил Дмитрієв, коментуючи результати переговорів, обмежився одним словом у соцмережі Х: продуктивно.