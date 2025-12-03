RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Мирный план для Украины: в Кремле рассказали подробности переговоров Уиткоффа и Путина

Фото: Стив Уиткофф и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На встрече российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом обсуждалась суть плана Трампа, а не конкретные предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова помощника Путина Юрия Ушакова по итогам встречи.

Ушаков сообщил, что компромиссов пока что найдено не было, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется.

"Мы обсуждали не конкретные формулировки и решения, а суть. Стороны видят "огромные перспективы взаимодействия", - отметил он.

По словам Ушакова, на встрече обсуждали несколько вариантов плана "урегулирования в Украине", и за пять часов, пока длилась встреча, этот вопрос "удалось подробно обсудить".

Он сообщил, что Москва получила еще четыре документа помимо первоначального плана Трампа по урегулированию в Украине из 28 пунктов.

На вопрос, как изменились перспективы мира после переговоров, Ушаков пожал плечами и сказал: "Точно не отдалились".

Он добавил, что "компромиссного варианта" плана по Украине пока нет, а "некоторые американские предложения России не подходят". Также на встрече обсуждался "территориальный вопрос".

 

По словам Ушакова, Путин заявил, что Москва с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине, но что-то вызывает критику российской стороны.

В целом, подытожил помощник российского диктатора, разговор Путина с Виткоффом и Кушнером был полезным и конструктивным.

Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев, комментируя результаты переговоров, ограничился одним словом в соцсети Х: продуктивно.

 

 

Мирный план для Украины

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин встречались, чтобы обсудить последнюю версию мирного плана для Украины.

Перед этим между представителями США и Украины состоялись длительные переговоры. Сначала в Женеве, а затем во Флориде.

В переговорах участвовали спецпосланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер (зять Трампа), от Украины - секретарь СНБО Рустем Умеров, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Президент Владимир Зеленский, который накануне посетил Париж и встретился с Эммануэлем Макроном, отметил, что последняя версия мирного плана "выглядит лучше".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВладимир УшаковКремль