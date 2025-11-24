Мирний план Трампа для України скоротили майже на третину, - FT

Мирний план США для завершення війни Росії проти України значно скоротили в результаті переговорів у Женеві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Неназвані джерела розповіли виданню, що тепер мирний план США складається з 19 пунктів, а не з 28, як це було раніше.
Таким чином, мирний план було урізано майже на третину.
Співрозмовники FT не уточнювали, які саме пункти було вилучено з мирного плану. При цьому перед переговорами українських і американських чиновників у Женеві європейські лідери висловили стурбованість деякими частинами плану, включно з вимогами, що стосуються санкцій проти Москви і заморожених російських активів. Вони підкреслювали, що такі питання перебувають у компетенції ЄС.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що США підготували для України мирний план із 28 пунктів.
Його українським чиновникам представив міністр армії США Ден Дрісколл під час свого візиту до Києва.
На цьому тлі президент Володимир Зеленський розповів, що Україна опинилася перед складним вибором - або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера.
Буквально за кілька днів у Женеві відбулися переговори між українськими та американськими чиновниками. Головною темою обговорень став мирний план США.
Після переговорів радник голови ОП Олександр Бевз розповів, що плану із 28 пунктів у початковому вигляді більше не існує.
За його словами, деякі пункти вилучили. При цьому частину пунктів було змінено.
Тепер очікується, що Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити мирний план.