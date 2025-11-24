Мирный план Трампа для Украины сократили почти на треть, - FT

Мирный план США для завершения войны России против Украины значительно сократили в результате переговоров в Женеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Неназванные источники рассказали изданию, что теперь мирный план США состоит из 19 пунктов, а не из 28, как это было ранее.
Таким образом, мирный план был урезан почти на треть.
Собеседники FT не уточняли, какие именно пункты были изъяты из мирного плана. При этом перед переговорами украинских и американских чиновников в Женеве европейские лидеры выразили обеспокоенность некоторыми частями плана, включая требования, касающиеся санкций против Москвы и замороженных российских активов. Они подчеркивали, что такие вопросы находятся в компетенции ЕС.
Напомним, ранее стало известно о том, что США подготовили для Украины мирный план из 28 пунктов.
Его украинским чиновникам представил министр армии США Дэн Дрисколл во время своего визита в Киев.
На этом фоне президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина оказалась перед сложным выбором - либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера.
Буквально через несколько дней в Женеве состоялись переговоры между украинскими и американскими чиновниками. Главной темой обсуждений стал мирный план США.
После переговоров советник главы ОП Александр Бевз рассказал, что плана из 28 пунктов в первоначальном виде больше не существует.
По его словам, некоторые пункты изъяли. При этом часть пунктов были изменены.
Теперь ожидается, что Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный план.