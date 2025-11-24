Мирний план США щодо України: повний список із 28 пунктів

Мирний план США щодо України з 28 пунктів з'явився у ЗМІ минулого тижня. Наразі українська та американська сторони працюють над узгодженням пунктів плану.
Детальніше про те, що у 28 пунктах плану США і який дедлайн - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Минулого тижня західні ЗМІ опублікували повний список із 28 пунктів плану США щодо завершення війни в Україні. Він включає:
Минулого тижня у ЗМІ також з'явилася інформація про дедлайн, який президент США встановив для України. Пізніше Трамп і сам підтвердив, що розраховує на те, що Україна погодить документ до 27 листопада - Дня подяки.
"У мене було багато термінів, але якщо все йде добре, то терміни, як правило, продовжують. Але четвер - це останній термін", - сказав він.
Минулого тижня в Україні перебували представники американської сторони, які разом з українською командою працювали над узгодженням мирного плану. На вихідних робота продовжилася вже в Женеві. У підсумковій спільній заяві зазначено, що:
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через мирний план США. У своєму зверненні глава держави заявив, що зараз один із найважчих моментів в історії і країна може опинитися перед дуже складним вибором.