Мирный план США по Украине: полный список из 28 пунктов

Мирный план США из 28 пунктов

На прошлой неделе западные СМИ опубликовали полный список из 28 пунктов плана США по завершению войны в Украине. Он включает:

Подтверждение суверенитета Украины. Соглашение о ненападении между РФ, Украиной и Европой. Все спорные моменты прошлых 30 лет закрыты. РФ не вторгается к соседям, НАТО не расширяется. Диалог РФ-НАТО при участии США для деэскалации и безопасности. Гарантии безопасности от США для Украины. Сокращение армия Украины до 600 тысяч военных. Украина закрепляет нейтральный статус. НАТО фиксирует, что не будет принимать Украину. Войск НАТО в Украине не будет. Европейские истребители разместят в Польше. США получают компенсацию за предоставленные гарантии. Украина теряет гарантии, если атакует РФ. Безосновательный ракетный удар Украины по Москве или Санкт-Петербургу аннулирует гарантии. На повторное нападение РФ будет решительный ответ - возвращаются все санкции, признание новых территорий и другие преимущества этого соглашения будут отменены. Украина имеет право вступления в ЕС и временные экономические преференции. Глобальный план восстановления Украины: инвестиции, энергетика, инфраструктура, технологии, ресурсы. Постепенная реинтеграция РФ в мировую экономику и возможное возвращение в G8. Замороженные активы РФ: 100 млрд долларов - на восстановление Украины под руководством США, 50% прибыли от этих инвестиций - США. Европа добавляет еще 100 млрд долларов. Замороженные средства РФ разблокируют, остальные активы направляются в совместный американо-российский фонд для отдельных проектов. Создается американо-российская группа по контролю безопасности. РФ юридически закрепляет политику ненападения на Украину и Европу. Продление ядерных соглашений США-РФ, включая СНВ. Украина подтверждает безъядерный статус. ЗАЭС запускается под контролем МАГАТЭ; электричество - 50/50 Украине и РФ. Страны введут образовательные программы об уважении и толерантности. Украина применит правила ЕС по религиозным и языковым правам. Обе стороны отменят любую дискриминацию и гарантируют свободу СМИ и образования. Нацистская идеология будет полностью запрещена. США признают Крым, Луганскую и Донецкую области российскими. В Херсонской и Запорожской областях боевые действия будут заморожены вдоль линии соприкосновения. Часть Донецкой области становится демилитаризованной буферной зоной под РФ. Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами 5 указанных регионов. Ни одна сторона не меняет границы силой. Гарантии безопасности отменяются при нарушении. Россия не будет препятствовать доступу Украины к Днепру и экспорту зерна через Черное море. Будет создан гуманитарный комитет: обмен "всех на всех", возвращение всех гражданских и детей, воссоединение семей и помощь жертвам конфликта. Выборы в Украине через 100 дней. Полная амнистия всем участникам конфликта. Соглашение юридически обязательное. Его выполнение будет контролировать и гарантировать Совет мира во главе с президентом Дональдом Трампом. После подписания - немедленное прекращение огня и отход войск на согласованные позиции.

Дедлайн Трампа - День благодарения

На прошлой неделе в СМИ также появилась информация о дедлайне, который президент США установил для Украины. Позже Трамп и сам подтвердил, что рассчитывает на то, что Украина согласует документ до 27 ноября - Дня благодарения.

"У меня было много сроков, но если все идет хорошо, то сроки, как правило, продлевают. Но четверг - это последний срок", - сказал он.

Украина работает над мирный планом США

На прошлой неделе в Украине находились представители американской стороны, которые вместе с украинской командой работали над согласованием мирного плана. На выходных работа продолжилась уже в Женеве. В итоговом совместном заявлении указано, что: