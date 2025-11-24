Мирный план США по Украине: полный список из 28 пунктов

Мирный план США по Украине из 28 пунктов появился в СМИ на прошлой неделе. На данный момент украинская и американская стороны работают над согласованием пунктов плана.
Подробнее о том, что в 28 пунктах плана США и какой дедлайн - в материале РБК-Украина ниже.
На прошлой неделе западные СМИ опубликовали полный список из 28 пунктов плана США по завершению войны в Украине. Он включает:
На прошлой неделе в СМИ также появилась информация о дедлайне, который президент США установил для Украины. Позже Трамп и сам подтвердил, что рассчитывает на то, что Украина согласует документ до 27 ноября - Дня благодарения.
"У меня было много сроков, но если все идет хорошо, то сроки, как правило, продлевают. Но четверг - это последний срок", - сказал он.
На прошлой неделе в Украине находились представители американской стороны, которые вместе с украинской командой работали над согласованием мирного плана. На выходных работа продолжилась уже в Женеве. В итоговом совместном заявлении указано, что:
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за мирного плана США. В своем обращении глава государства заявил, что сейчас один из самых тяжелых моментов в истории и страна может оказаться перед очень сложным выбором.