RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Мирный план США по Украине: полный список из 28 пунктов

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Офис президента)
Автор: Ирина Гамерская

Мирный план США по Украине из 28 пунктов появился в СМИ на прошлой неделе. На данный момент украинская и американская стороны работают над согласованием пунктов плана.

Подробнее о том, что в 28 пунктах плана США и какой дедлайн - в материале РБК-Украина ниже.

Мирный план США из 28 пунктов

На прошлой неделе западные СМИ опубликовали полный список из 28 пунктов плана США по завершению войны в Украине. Он включает:

  1. Подтверждение суверенитета Украины.
  2. Соглашение о ненападении между РФ, Украиной и Европой. Все спорные моменты прошлых 30 лет закрыты.
  3. РФ не вторгается к соседям, НАТО не расширяется.
  4. Диалог РФ-НАТО при участии США для деэскалации и безопасности.
  5. Гарантии безопасности от США для Украины.
  6. Сокращение армия Украины до 600 тысяч военных.
  7. Украина закрепляет нейтральный статус. НАТО фиксирует, что не будет принимать Украину.
  8. Войск НАТО в Украине не будет.
  9. Европейские истребители разместят в Польше.
  10. США получают компенсацию за предоставленные гарантии. Украина теряет гарантии, если атакует РФ. Безосновательный ракетный удар Украины по Москве или Санкт-Петербургу аннулирует гарантии. На повторное нападение РФ будет решительный ответ - возвращаются все санкции, признание новых территорий и другие преимущества этого соглашения будут отменены. 
  11. Украина имеет право вступления в ЕС и временные экономические преференции.
  12. Глобальный план восстановления Украины: инвестиции, энергетика, инфраструктура, технологии, ресурсы.
  13. Постепенная реинтеграция РФ в мировую экономику и возможное возвращение в G8.
  14. Замороженные активы РФ: 100 млрд долларов - на восстановление Украины под руководством США, 50% прибыли от этих инвестиций - США. Европа добавляет еще 100 млрд долларов. Замороженные средства РФ разблокируют, остальные активы направляются в совместный американо-российский фонд для отдельных проектов.
  15. Создается американо-российская группа по контролю безопасности.
  16. РФ юридически закрепляет политику ненападения на Украину и Европу.
  17. Продление ядерных соглашений США-РФ, включая СНВ.
  18. Украина подтверждает безъядерный статус.
  19. ЗАЭС запускается под контролем МАГАТЭ; электричество - 50/50 Украине и РФ.
  20. Страны введут образовательные программы об уважении и толерантности. Украина применит правила ЕС по религиозным и языковым правам. Обе стороны отменят любую дискриминацию и гарантируют свободу СМИ и образования. Нацистская идеология будет полностью запрещена.
  21. США признают Крым, Луганскую и Донецкую области российскими. В Херсонской и Запорожской областях боевые действия будут заморожены вдоль линии соприкосновения. Часть Донецкой области становится демилитаризованной буферной зоной под РФ. Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами 5 указанных регионов.
  22. Ни одна сторона не меняет границы силой. Гарантии безопасности отменяются при нарушении.
  23. Россия не будет препятствовать доступу Украины к Днепру и экспорту зерна через Черное море.
  24. Будет создан гуманитарный комитет: обмен "всех на всех", возвращение всех гражданских и детей, воссоединение семей и помощь жертвам конфликта.
  25. Выборы в Украине через 100 дней.
  26. Полная амнистия всем участникам конфликта.
  27. Соглашение юридически обязательное. Его выполнение будет контролировать и гарантировать Совет мира во главе с президентом Дональдом Трампом.
  28. После подписания - немедленное прекращение огня и отход войск на согласованные позиции.

Дедлайн Трампа - День благодарения

На прошлой неделе в СМИ также появилась информация о дедлайне, который президент США установил для Украины. Позже Трамп и сам подтвердил, что рассчитывает на то, что Украина согласует документ до 27 ноября - Дня благодарения.

"У меня было много сроков, но если все идет хорошо, то сроки, как правило, продлевают. Но четверг - это последний срок", - сказал он.

Украина работает над мирный планом США

На прошлой неделе в Украине находились представители американской стороны, которые вместе с украинской командой работали над согласованием мирного плана. На выходных работа продолжилась уже в Женеве. В итоговом совместном заявлении указано, что:

  • переговоры были конструктивными,
  • обсуждение продемонстрировало существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов,
  • по итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.
  • Украина и США договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над общими предложениями,
  • будут также поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами в ходе дальнейшего продвижения процесса,
  • окончательные решения по этому рамочному документу будут приниматься президентами Украины и США.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за мирного плана США. В своем обращении глава государства заявил, что сейчас один из самых тяжелых моментов в истории и страна может оказаться перед очень сложным выбором.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украинемирный план США