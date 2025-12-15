Мирний план США: Мерц заявив про зближення позицій України, ЄС і Вашингтона

Наразі є суттєвий прогрес в узгодженні спільної переговорної позиції між Україною, США та європейськими партнерами в межах мирної ініціативи Сполучених Штатів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, протягом останніх двох днів відбулися інтенсивні та конфіденційні консультації, під час яких сторони детально виклали свої підходи та уважно вислухали позиції одне одного.

"Я сподіваюся, що сьогодні ввечері ми досягнемо наступного прогресу, щоб зімкнути ряди між Україною, США та Європою", - заявив Мерц.

Переговори України та США

Нагадаємо, 14–15 грудня у Берліні президент України Володимир Зеленський проводить переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

За даними The Wall Street Journal, під час зустрічі 14 грудня Віткофф і Кушнер не продемонстрували готовності до компромісів із українською стороною. Видання стверджує, що вони тиснули на Зеленського, закликаючи якомога швидше укласти мирну угоду, яку у Вашингтоні хотіли б бачити вже до кінця року.

Як зазначає газета, перемовини перетворилися на своєрідне «перетягування каната», а головним каменем спотикання стало територіальне питання. За інформацією журналістів, Україна відмовляється погоджуватися з вимогами США щодо виведення своїх військ із Донецької області.