Мирний план щодо України розробили США, - Рубіо

За його словами, мирний проєкт із 28 пунктів щодо врегулювання війни в Україні, який цього тижня з’явився у ЗМІ, був розроблений у Вашингтоні.

Він наголосив, що документ є "міцною основою для подальших переговорів" і сформований на основі пропозицій як з російського боку, так і з урахуванням попередніх та чинних позицій України.

"Мирна пропозиція була розроблена США. Вона пропонується як міцна основа для подальших переговорів.Вона базується на пропозиції російської сторони. Але вона також базується на попередніх і поточних пропозиціях України", - заявив Рубіо.

Втім, деякі сенатори висловили іншу позицію. Республіканець Майк Раундс заявив журналістам під час конференції у Галіфаксі, що Рубіо телефонував йому та іншим сенаторам і пояснював: це лише пропозиція, яку США отримали та передали українській стороні.

За його словами, цей документ не можна вважати офіційним планом або рекомендацією Вашингтона.