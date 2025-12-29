Мирний план у Мар-а-Лаго. Чи дійшли згоди Зеленський та Трамп

Головне

Трамп поговорив з диктатором Путіним за кілька годин до зустрічі з Зеленським. Буде ще одна розмова пізніше.

Трамп заявив, що мирний план на останніх етапах обговорення.

Зустріч Зеленського та Трампа тривала понад дві години.

Території та ЗАЕС обговорювались, але питання не вирішили.

Буде сформована робоча група з представників США і України для роботи з Росією.

Трамп і Зеленський зробили перші заяви

Зустріч розпочалась із півгодинним запізненням. Трамп зустрів Зеленського біля дверей резиденції, де вони поспілкувалися із ЗМІ.

Трамп заявив, що вірить в те, що вдастся укласти угоду, "яка буде гарною як для України, так і для всіх інших". Він також вчергове повторив, що завершив вісім війн і "ця - найважча". Втім, америанський президент заявив, що не ставить дедлайнів по закінченню війни.

Згадав Трамп і про Путіна. На думку Трампа, диктатор "зараз серйозно налаштований на мир" попри обстріли України.

"Ми на останніх етапах обговорення...Воно або закінчиться найближчим часом, або буде тривати дуже довго...Можемо дуже швидко рухатися", - заявив Трамп.

Зеленський, у свою чергу, заявив, що команди просунулись вперед в переговорах і роботу виконано на 90%.

"Наші команди працюють над фінановими аспектами відновлення, подальшими кроками завершення війни", - пояснив Зеленський.

Зустріч у Мар-а-Лаго: склад делегацій

Далі лідери відправились на обід за участю представників переговорних команд. Трамп пригощав курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені самого себе.

Тож, до складу американської делегації увійшли:

держсекретар Марко Рубіо,

міністр оборони Піт Гегсет,

представники Білого дому Сьюзі Вайлз та Стівен Міллер,

голова Обєднаного комітетуначальників штабів Ден Кейн,

спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Українську команду на переговорах представляли:

посол України в США Ольга Стефанішина,

секретар РНБО Рустем Умєров,

міністр економіки Олексій Соболєв,

начальник Генштабу Андрій Гнатов,

радник голови ОП Олександр Бевз,

перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Фото: Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрілись у Мар-а-Лаго (Getty Images)

Трамп говорив з Путіним

Зустріч із Зеленським Трамп назвав важливою та заявив, що після неї поговорить з Путіним знову. Зазначимо, за кілька годин до зустрічі американський лідер вже розмовляв з кремлівським диктатором. У Кремлі заявили, що Трамп і Путін домовились створити дві робочі групи (щодо безпеки та економічних аспектів) по мирному плану і серед тем розмови вказали референдум і перемир'я.

Варто зазначити, що Financial Times після розмови Трампа та Путіна написало, що це нібито викликало занепокоєння у української сторони. Разом з тим, джерела РБК-Україна уточнюють, що телефонний дзвінок Трампа Путіну не стурбував Зеленського.

У команді Зеленського повідомили РБК-Україна, що "загалом було зрозуміло", що Трамп і Путін поговорять і одне із завдань зараз - зʼясувати, на що готові росіяни.

Зеленський та Трамп вийшли з заявами до ЗМІ

Зустріч лідерів тривала понад дві години. Після перемовин Зеленський та Трамп зідзвонились з європейськими лідерами, після чого вийшли до ЗМІ. В українській команді в коментарі РБК-Україна зазначили, що зустріч була змістовною та одною з найважливіших за весь час.

ЗМІ запитали у Трампа про робочу групу, створення якої він обговорював з Путіним. За словами американського лідера, до неї від США увійдуть спецпосланці Віткофф, Кушнер, Кейн, Рубіо та українці. Зеленський назвав Умєрова, Кислицю та Гнатова. За словами українського лідера, команди працюватимуть над 6 документами і "на січень матимемо рішення". У свою чергу Трамп додав, що робоча група працюватиме з росіянами.

Що сказав Зеленський: головні заяви

Найближчими тижнями будуть зустрічі з європейцями, щоб узгодити питання, які залишилися, можливо у січні у Вашингтоні.

20-пунктий план на 90% погоджено, гарантії безпеки від США - 100%, гарантії від США та Європи - 90%, військовий вимір - 100%, план процвітання фіналізується.

Ми працювали понад місяць (над мирним планом, - ред).

"Вільна економічна зона" на Донбасі - дуже складне питання, треба поважати українську Конституцію. Коли ми говоримо про референдум, ми кажемо, що це один із варіантів. Референдум - це один із можливих ключів до цього замка.

Що сказав Трамп: головні заяви