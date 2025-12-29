Мирный план в Мар-а-Лаго. Пришли ли к согласию Зеленский и Трамп

Главное

Трамп поговорил с диктатором Путиным за несколько часов до встречи с Зеленским. Будет еще один разговор позже.

Трамп заявил, что мирный план на последних этапах обсуждения.

Встреча Зеленского и Трампа длилась более двух часов.

Территории и ЗАЭС обсуждались, но вопросы не решили.

Будет сформирована рабочая группа из представителей США и Украины по работе с Россией.

Трамп и Зеленский сделали первые заявления

Встреча началась с получасовым опозданием. Трамп встретил Зеленского у дверей резиденции, где они пообщались со СМИ.

Трамп заявил, что верит в то, что удастся заключить соглашение, "которое будет хорошим как для Украины, так и для всех остальных". Он также в очередной раз повторил, что завершил восемь войн и "эта - самая тяжелая". Впрочем, америанский президент заявил, что не ставит дедлайнов по окончанию войны.

Вспомнил Трамп и о Путине. По мнению Трампа, диктатор "сейчас серьезно настроен на мир" несмотря на обстрелы Украины.

"Мы на последних этапах обсуждения...Оно либо закончит в ближайшее время, либо будет длиться очень долго...Можем очень быстро двигаться", - заявил Трамп.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что команды продвинулись вперед в переговорах и работа выполнена на 90%.

"Наши команды работают над финансовыми аспектами восстановления, дальнейшими шагами завершения войны", - пояснил Зеленский.

Встреча в Мар-а-Лаго: составы делегаций

Затем лидеры отправились на обед с участием представителей переговорных команд. Трамп угощал куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени самого себя.

Так, в состав американской делегации вошли:

госсекретарь Марко Рубио,

министр обороны Пит Хэгсет,

представители Белого дома Сьюзи Уайлз и Стивен Миллер,

председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн,

спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Украинскую команду на переговорах представляли:

посол Украины в США Ольга Стефанишина,

секретарь СНБО Рустем Умеров,

министр экономики Алексей Соболев,

начальник Генштаба Андрей Гнатов,

советник главы ОП Александр Бевз,

первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Мар-а-Лаго (Getty Images)

Трамп говорил с Путиным

Встречу с Зеленским Трамп назвал важной и заявил, что после нее поговорит с Путиным снова. Отметим, за несколько часов до встречи американский лидер уже разговаривал с кремлевским диктатором. В Кремле заявили, что Трамп и Путин договорились создать две рабочие группы (по безопасности и экономическим аспектам) по мирному плану и среди тем разговора указали референдум и перемирие.

Стоит отметить, что Financial Times после разговора Трампа и Путина написало, что это якобы вызвало беспокойство у украинской стороны. Вместе с тем, источники РБК-Украина уточняют, что телефонный звонок Трампа Путину не обеспокоил Зеленского.

В команде Зеленского также сообщили РБК-Украина, что "в целом было понятно", что Трамп и Путин поговорят и одна из задач сейчас - выяснить, на что готовы россияне.

Зеленский и Трамп вышли с заявлениями к СМИ

Встреча лидеров длилась более двух часов. После переговоров Зеленский и Трамп созвонились с европейскими лидерами, после чего вышли к СМИ. В украинской команде в комментарии РБК-Украина отметили, что встреча была содержательной и одной из самых важных за все время.

СМИ спросили у Трампа о рабочей группе, создание которой он обсуждал с Путиным. По словам американского лидера, в нее от США войдут спецпосланники Уиткофф, Кушнер, Кейн, Рубио и украинцы. Зеленский назвал Умерова, Кислицу и Гнатова. По словам украинского лидера, команды будут работать над 6 документами и "на январь будет решение". В свою очередь, Трамп добавил, что рабочая группа будет работать с россиянами.

Что сказал Зеленский: главные заявления

В ближайшие недели будут встречи с европейцами, чтобы согласовать оставшиеся вопросы, возможно в январе в Вашингтоне.

20-пунктный план на 90% согласован, гарантии безопасности от США - 100%, гарантии от США и Европы - 90%, военное измерение - 100%, план процветания финализируется.

Мы работали более месяца (над мирным планом, - ред).

"Свободная экономическая зона" на Донбассе - очень сложный вопрос, нужно уважать украинскую Конституцию. Когда мы говорим о референдуме, мы говорим, что это один из вариантов. Референдум - это один из возможных ключей к этому замку.

Что сказал Трамп: главные заявления