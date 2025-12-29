Мирный план в Мар-а-Лаго. Пришли ли к согласию Зеленский и Трамп

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде. Американский лидер выбрал местом для переговоров по мирному плану свою резиденцию в Мар-а-Лаго.
О чем говорили на встрече Зеленский и Трамп и удалось ли прийти к согласию по чувствительным вопросам - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное
Встреча началась с получасовым опозданием. Трамп встретил Зеленского у дверей резиденции, где они пообщались со СМИ.
Трамп заявил, что верит в то, что удастся заключить соглашение, "которое будет хорошим как для Украины, так и для всех остальных". Он также в очередной раз повторил, что завершил восемь войн и "эта - самая тяжелая". Впрочем, америанский президент заявил, что не ставит дедлайнов по окончанию войны.
Вспомнил Трамп и о Путине. По мнению Трампа, диктатор "сейчас серьезно настроен на мир" несмотря на обстрелы Украины.
"Мы на последних этапах обсуждения...Оно либо закончит в ближайшее время, либо будет длиться очень долго...Можем очень быстро двигаться", - заявил Трамп.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что команды продвинулись вперед в переговорах и работа выполнена на 90%.
"Наши команды работают над финансовыми аспектами восстановления, дальнейшими шагами завершения войны", - пояснил Зеленский.
Затем лидеры отправились на обед с участием представителей переговорных команд. Трамп угощал куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени самого себя.
Так, в состав американской делегации вошли:
Украинскую команду на переговорах представляли:
Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Мар-а-Лаго (Getty Images)
Встречу с Зеленским Трамп назвал важной и заявил, что после нее поговорит с Путиным снова. Отметим, за несколько часов до встречи американский лидер уже разговаривал с кремлевским диктатором. В Кремле заявили, что Трамп и Путин договорились создать две рабочие группы (по безопасности и экономическим аспектам) по мирному плану и среди тем разговора указали референдум и перемирие.
Стоит отметить, что Financial Times после разговора Трампа и Путина написало, что это якобы вызвало беспокойство у украинской стороны. Вместе с тем, источники РБК-Украина уточняют, что телефонный звонок Трампа Путину не обеспокоил Зеленского.
В команде Зеленского также сообщили РБК-Украина, что "в целом было понятно", что Трамп и Путин поговорят и одна из задач сейчас - выяснить, на что готовы россияне.
Встреча лидеров длилась более двух часов. После переговоров Зеленский и Трамп созвонились с европейскими лидерами, после чего вышли к СМИ. В украинской команде в комментарии РБК-Украина отметили, что встреча была содержательной и одной из самых важных за все время.
СМИ спросили у Трампа о рабочей группе, создание которой он обсуждал с Путиным. По словам американского лидера, в нее от США войдут спецпосланники Уиткофф, Кушнер, Кейн, Рубио и украинцы. Зеленский назвал Умерова, Кислицу и Гнатова. По словам украинского лидера, команды будут работать над 6 документами и "на январь будет решение". В свою очередь, Трамп добавил, что рабочая группа будет работать с россиянами.
Что сказал Зеленский: главные заявления
Что сказал Трамп: главные заявления
Напомним, ранее на этой неделе Зеленский впервые назвал все 20 пунктов мирного плана, который обсуждается уже несколько месяцев. Как и ранее президент отметил, что сложные вопросы, такие как территории - должны быть обсуждены с Трампом лично.
Вопрос территорий называют самым сложным. Как известно, россияне хотят, чтобы Украина вышла из Донецкой области. Для Украины это неприемлемо. США предлагают компромисс - создание свободной экономической зоны.
Еще одним сложным вопросом является ЗАЭС. США предлагают совместный контроль втроем - Украина, США, Россия. Украина предлагает котроль на двоих - только с США. Россия же, ожидаемо, хочет контроль без Украины.