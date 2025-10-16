"Мирних років не очікуйте": Буданов наголосив, що загроза для України залишиться

"Абсолютно мирне, беззагрозливе життя на найближчі роки навряд чи буде", - сказав Буданов.

Очільник ГУР пояснив, що не має на увазі постійні бойові дії, а говорить саме про загрозу, яка буде існувати поряд з Україною.

"Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні. Мова не про це. Але те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі до збройної відсічі в будь-який момент, - це буде", - підсумував керівник ГУР МО.