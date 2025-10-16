UA

"Мирних років не очікуйте": Буданов наголосив, що загроза для України залишиться

Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Українцям мають готуватися до того, що найближчі роки не будуть мирними. Йдеться не про постійні бойові дії, але про постійну загрозу, яка вимагатиме готовності в будь-який момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ГУР Кирила Буданова.

"Абсолютно мирне, беззагрозливе життя на найближчі роки навряд чи буде", - сказав Буданов.

 

Очільник ГУР пояснив, що не має на увазі постійні бойові дії, а говорить саме про загрозу, яка буде існувати поряд з Україною.

"Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні. Мова не про це. Але те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі до збройної відсічі в будь-який момент, - це буде", - підсумував керівник ГУР МО.

 

Прогнози Буданова

Зауважимо, що вчора очільник української розвідки Кирило Буданов наголосив, що Росія б давно програла війну в Україні, якби Кремль не підтримували союзники.

А от на початку весни глава ГУР МО заявив, що Російська Федерація може знову провести мобілізацію і зауважив, що це є серйозною загрозою.

Зауважимо, що своєю чергою Генеральний штаб України розповів, що найближчим часом російська армія буде продовжувати зосереджувати зусилля на двох напрямках.

Детальніше про те, яким буде осінньо-зимовий наступ росіян, можна дізнатись в прогнозі від Генерального штабу України.

