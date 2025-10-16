"Мирных лет не ожидайте": Буданов подчеркнул, что угроза для Украины останется

"Абсолютно мирная и без угроз жизнь на ближайшие годы вряд ли будет", - сказал Буданов.

Глава ГУР пояснил, что не имеет в виду постоянные боевые действия, а говорит именно об угрозе, которая будет существовать рядом с Украиной.

"Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Нет. Речь не об этом. Но то, что мы должны быть готовы к отпору, в том числе к вооруженному отпору в любой момент, - это будет", - подытожил руководитель ГУР МО.