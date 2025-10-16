RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Мирных лет не ожидайте": Буданов подчеркнул, что угроза для Украины останется

Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы должны готовиться к тому, что ближайшие годы не будут мирными. Речь идет не о постоянных боевых действиях, но о постоянной угрозе, которая потребует готовности в любой момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ГУР Кирилла Буданова.

"Абсолютно мирная и без угроз жизнь на ближайшие годы вряд ли будет", - сказал Буданов.

Глава ГУР пояснил, что не имеет в виду постоянные боевые действия, а говорит именно об угрозе, которая будет существовать рядом с Украиной.

"Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Нет. Речь не об этом. Но то, что мы должны быть готовы к отпору, в том числе к вооруженному отпору в любой момент, - это будет", - подытожил руководитель ГУР МО.

 

 

Прогнозы Буданова

Заметим, что вчера глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Россия бы давно проиграла войну в Украине, если бы Кремль не поддерживали союзники.

А вот в начале весны глава ГУР МО заявил, что Российская Федерация может снова провести мобилизацию и отметил, что это является серьезной угрозой.

Заметим, что в свою очередь Генеральный штаб Украины рассказал, что в ближайшее время российская армия будет продолжать сосредотачивать усилия на двух направлениях.

Подробнее о том, каким будет осенне-зимнее наступление россиян, можно узнать в прогнозе от Генерального штаба Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКирилл БудановВойна России против Украины