ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Мирних років не очікуйте": Буданов наголосив, що загроза для України залишиться

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 15:09
UA EN RU
"Мирних років не очікуйте": Буданов наголосив, що загроза для України залишиться Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Українцям мають готуватися до того, що найближчі роки не будуть мирними. Йдеться не про постійні бойові дії, але про постійну загрозу, яка вимагатиме готовності в будь-який момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ГУР Кирила Буданова.

"Абсолютно мирне, беззагрозливе життя на найближчі роки навряд чи буде", - сказав Буданов.

Очільник ГУР пояснив, що не має на увазі постійні бойові дії, а говорить саме про загрозу, яка буде існувати поряд з Україною.

"Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні. Мова не про це. Але те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі до збройної відсічі в будь-який момент, - це буде", - підсумував керівник ГУР МО.

Прогнози Буданова

Зауважимо, що вчора очільник української розвідки Кирило Буданов наголосив, що Росія б давно програла війну в Україні, якби Кремль не підтримували союзники.

А от на початку весни глава ГУР МО заявив, що Російська Федерація може знову провести мобілізацію і зауважив, що це є серйозною загрозою.

Зауважимо, що своєю чергою Генеральний штаб України розповів, що найближчим часом російська армія буде продовжувати зосереджувати зусилля на двох напрямках.

Детальніше про те, яким буде осінньо-зимовий наступ росіян, можна дізнатись в прогнозі від Генерального штабу України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Кирило Буданов Війна Росії проти України
Новини
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить