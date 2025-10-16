"Мирних років не очікуйте": Буданов наголосив, що загроза для України залишиться

Українцям мають готуватися до того, що найближчі роки не будуть мирними. Йдеться не про постійні бойові дії, але про постійну загрозу, яка вимагатиме готовності в будь-який момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ГУР Кирила Буданова.

"Абсолютно мирне, беззагрозливе життя на найближчі роки навряд чи буде", - сказав Буданов. Очільник ГУР пояснив, що не має на увазі постійні бойові дії, а говорить саме про загрозу, яка буде існувати поряд з Україною. "Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні. Мова не про це. Але те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі до збройної відсічі в будь-який момент, - це буде", - підсумував керівник ГУР МО.