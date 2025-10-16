"Мирных лет не ожидайте": Буданов подчеркнул, что угроза для Украины останется
Украинцы должны готовиться к тому, что ближайшие годы не будут мирными. Речь идет не о постоянных боевых действиях, но о постоянной угрозе, которая потребует готовности в любой момент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ГУР Кирилла Буданова.
"Абсолютно мирная и без угроз жизнь на ближайшие годы вряд ли будет", - сказал Буданов.
Глава ГУР пояснил, что не имеет в виду постоянные боевые действия, а говорит именно об угрозе, которая будет существовать рядом с Украиной.
"Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Нет. Речь не об этом. Но то, что мы должны быть готовы к отпору, в том числе к вооруженному отпору в любой момент, - это будет", - подытожил руководитель ГУР МО.
Прогнозы Буданова
Заметим, что вчера глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Россия бы давно проиграла войну в Украине, если бы Кремль не поддерживали союзники.
А вот в начале весны глава ГУР МО заявил, что Российская Федерация может снова провести мобилизацию и отметил, что это является серьезной угрозой.
Заметим, что в свою очередь Генеральный штаб Украины рассказал, что в ближайшее время российская армия будет продолжать сосредотачивать усилия на двух направлениях.
Подробнее о том, каким будет осенне-зимнее наступление россиян, можно узнать в прогнозе от Генерального штаба Украины.