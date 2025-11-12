UA

Мирні переговори з Росією припинено: заступник глави МЗС пояснив, чому

Фото: заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Мирні переговори з Росією цього року завершилися майже без результату, тому наразі їх припинено.

Про це заявив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

"Оскільки цьогорічні мирні переговори завершилися з незначним прогресом, їх тепер припинено", - наголосив Кислиця.

Заступник міністра закордонних справ заявив, що з літа боротьба полягала в тому, щоб домогтися більшої кількості дій від міжнародних партнерів України, щоб спонукати російського диктатора Володимира Путіна до зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським віч-на-віч.

Зазначається також, що попри те, що Кислиця був відкритий до прогресу на шляху до миру, він, здається, не здивований тим, що переговори з російською делегацією дали обмежені результати.

"Важливо розуміти, що в умовах диктатури неможливо вести творчі дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора. Вони мають дуже жорсткий мандат і повинні захищати будь-які позиції, які їм надали. Крім того, у вас були люди, які контролювали один одного, а потім вони звітували один одному, наскільки жорстко вони викладали свою позицію", - сказав він.

А також наголосив, що "у російській системі вам доводиться мати справу безпосередньо з диктатором".

Переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, Україна та Росія провели три раунди переговорів у Стамбулі - у травні, червні та липні 2025 року.

Під час зустрічей українська делегація підтвердила готовність до негайного припинення вогню та чітко окреслила ключові вимоги: зупинку бойових дій, режим тиші по всій лінії фронту й припинення ударів по цивільній інфраструктурі.

Однак Москва відмовилася погодитися на перемир’я.

Ба більше, після другого раунду переговорів Росія передала Україні так званий "меморандум", у якому висунула низку ультимативних вимог.

Як відомо, основним практичним результатом переговорів стали домовленості щодо обміну полоненими.

Проте днями з'явилась інформація, що у Туреччині готові прийняти новий раунд переговорів між Києвом і Москвою.

