Мирні переговори між США та Україною продуктивні, але залишаються розбіжності, - Керолайн Лівітт
У Білому домі вважають, що переговори щодо припинення війни в Україні були продуктивними, але залишається кілька розбіжностей.
Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.
Лівітт також повідомила, що зустріч президентів США та України цього тижня не планується.
Вона додала, що оновлений план потрібно буде знову представити російській стороні.
"Є відчуття терміновості. Президент хоче, щоб ця угода була укладена і щоб ця війна закінчилася", - наголосила прессекретар Білого дому.
Лівітт додала, що Трамп тисне на обох лідерів.
"Президент США хоче, щоб ця угода була укладена якомога швидше", - прокоментувала вона дедлайн Дональда Трампа щодо схвалення мирної угоди. Раніше він називав дату - 27 листопада.
На запитання про те, чи порушувалось питання війни Росії проти України під час розмови Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном, вона відповіла, що співрозмовники торкались його, але основною темою розмови були американо-китайські відносини.
Що змінилось після переговорів у Женеві
Раніше РБК-Україна з посиланням на власне поінформоване джерело писало, що США на переговорах у Женеві побачили високу готовність української сторони до конструктивної дискусії - тож жорсткі дедлайни для схвалення мирної угоди, на кшталт 27 листопада, вже навряд чи є актуальними.
За його співрозмовника, наступний крок у перемовинах буде визначений американською стороною, після обговорення результатів женевських перемовин. Після цього і стане зрозуміло, коли може відбутись телефонна розмова чи особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Що змінилось у мирному плані після переговорів у Женеві та які очікування від цього тижня - читайте в матералі РБК-Україна.