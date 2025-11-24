Мирные переговоры между США и Украиной продуктивны, но остаются разногласия, - Ливитт
В Белом доме считают, что переговоры по прекращению войны в Украине были продуктивными, но остается несколько разногласий.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.
Ливитт также сообщила, что встреча президентов США и Украины на этой неделе не планируется.
Она добавила, что обновленный план нужно будет снова представить российской стороне.
"Есть ощущение срочности. Президент хочет, чтобы это соглашение было заключено и чтобы эта война закончилась", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.
Ливитт добавила, что Трамп давит на обоих лидеров.
"Президент США хочет, чтобы это соглашение было заключено как можно скорее", - прокомментировала она дедлайн Дональда Трампа по одобрению мирного соглашения. Ранее он называл дату - 27 ноября.
На вопрос о том, поднимался ли вопрос войны России против Украины во время разговора Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином, она ответила, что собеседники касались его, но основной темой разговора были американо-китайские отношения.
Что изменилось после переговоров в Женеве
Ранее РБК-Украина со ссылкой на собственный информированный источник писало, что США на переговорах в Женеве увидели высокую готовность украинской стороны к конструктивной дискуссии - поэтому жесткие дедлайны для одобрения мирного соглашения, вроде 27 ноября, уже вряд ли актуальны.
По словам его собеседника, следующий шаг в переговорах будет определен американской стороной, после обсуждения результатов женевских переговоров. После этого и станет понятно, когда может состояться телефонный разговор или личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Что изменилось в мирном плане после переговоров в Женеве и какие ожидания от этой недели - читайте в матерале РБК-Украина.