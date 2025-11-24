Мирные переговоры между США и Украиной продуктивны, но остаются разногласия, - Ливитт

В Белом доме считают, что переговоры по прекращению войны в Украине были продуктивными, но остается несколько разногласий.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews .

Ливитт также сообщила, что встреча президентов США и Украины на этой неделе не планируется.

Она добавила, что обновленный план нужно будет снова представить российской стороне.

"Есть ощущение срочности. Президент хочет, чтобы это соглашение было заключено и чтобы эта война закончилась", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Ливитт добавила, что Трамп давит на обоих лидеров.

"Президент США хочет, чтобы это соглашение было заключено как можно скорее", - прокомментировала она дедлайн Дональда Трампа по одобрению мирного соглашения. Ранее он называл дату - 27 ноября.

На вопрос о том, поднимался ли вопрос войны России против Украины во время разговора Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином, она ответила, что собеседники касались его, но основной темой разговора были американо-китайские отношения.