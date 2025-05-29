Мирні ініціативи й не тільки: що Київ очікує від візиту глави МЗС Туреччини

Україна очікує на візит міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. У нього відбудеться зустріч з главую МЗС України Андрієм Сибігою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник МЗС України Георгій Тихий під час спілкування з журналістами у соцмережі X.

"Ми розуміємо, що міністр Фідан приїжджає після свого візиту до Росії. Ми впевнені, що йому буде що розповісти, що нам повідомити. І знову ж таки, ми обговоримо як мирні зусилля, так і роль Туреччини в цих мирних зусиллях, а також нашу чудову двосторонню співпрацю", - каже Тихий.

За його словами, під час візиту Фідана буде порушено більше регіональних питань.

"Міністри, ймовірно, також зосередяться на ситуації в Сирії", - сказав речник.

Візит Фідана до України

Вчора у турецькому МЗС підтвердили, що їх міністр Хакан Фідан прибуде з візитом до України 29–30 травня. До цього ЗМІ повідомляли, що візит триватиме два дні, але порядок денний не вказується.

Нагадаємо, що перед цим, 26-27 травня, Фідан відвідував Росію. Там у нього відбулась зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, російським колегою Сергієм Лавровим та главою російської делегації для переговорів з Україною Володимиром Мединським.