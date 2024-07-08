Мирна угода по Сектору Газа: Нетаньягу озвучив ключову вимогу Ізраїлю

Будь-яка угода про припинення вогню у Секторі Газа має дозволити Ізраїлю відновити бойові дії доти, доки не будуть досягнуті його цілі.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава уряду наполягає на тому, що потенційна угода не повинна перешкоджати Ізраїлю відновити бойові дії доти, доки не будуть досягнуті його військові цілі - ліквідація військового та керівного потенціалу ХАМАС, а також повернення заручників.

"План, на який погодився Ізраїль і який привітав президент Байден, дозволить Ізраїлю повернути заручників, не порушуючи інших цілей війни", - сказав Нетаньягу.

За його словами, угода також повинна заборонити контрабанду зброї для ХАМАС через кордон між Сектором Газа та Єгиптом і не повинна дозволити тисячам озброєних бойовиків повернутися на північ регіону.

Пізно ввечері у неділю Нетаньягу має провести консультації щодо наступних кроків у переговорах про триетапний план, представлений у травні президентом США Джо Байденом за посередництва Катару та Єгипту.

Близький до переговорів палестинський чиновник зазначив, що ця пропозиція може призвести до укладення рамкової угоди, якщо її прийме Ізраїль, та покласти край війні.

"Ми залишили нашу відповідь посередникам і чекаємо на відповідь окупаційної влади", - сказав в інтерв'ю Reuters один із двох представників ХАМАС.

Інший палестинський чиновник, обізнаний з переговорами про припинення вогню, сказав, що Ізраїль веде переговори з представниками Катару та що відповідь очікується впродовж декількох днів.

Джерело агентства Reuters повідомило, що в середу, 10 липня, директор ЦРУ Вільям Бернс зустрінеться в Досі з прем'єр-міністром Катару, главами ізраїльської та єгипетської розвідок.

Єгипетський телеканал Al Qahera News TV повідомив, що наступного тижня Бернс також відвідає Каїр разом із делегацією Ізраїлю.