Мирное соглашение по Сектору Газа: Нетаньяху озвучил ключевое требование Израиля

Любое соглашение о прекращении огня в Секторе Газа должно позволить Израилю возобновить боевые действия до тех пор, пока не будут достигнуты его цели.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава правительства настаивает на том, что потенциальное соглашение не должно препятствовать Израилю возобновить боевые действия до тех пор, пока не будут достигнуты его военные цели - ликвидация военного и руководящего потенциала ХАМАС, а также возвращение заложников.

"План, на который согласился Израиль и который приветствовал президент Байден, позволит Израилю вернуть заложников, не нарушая других целей войны", - сказал Нетаньяху.

По его словам, соглашение также должно запретить контрабанду оружия для ХАМАС через границу между Сектором Газа и Египтом, а также не должно позволить тысячам вооруженных боевиков вернуться на север региона.

Поздно вечером в воскресенье Нетаньяху должен провести консультации касательно следующих шагов в переговорах о трехэтапном плане, представленном в мае президентом США Джо Байденом при посредничестве Катара и Египта.

Близкий к переговорам палестинский чиновник отметил, что это предложение может привести к заключению рамочного соглашения, если его примет Израиль, и положить конец войне.

"Мы оставили наш ответ посредникам и ждем ответа оккупационных властей", - сказал в интервью Reuters один из двух представителей ХАМАС.

Другой палестинский чиновник, знакомый с переговорами о прекращении огня, сказал, что Израиль ведет переговоры с представителями Катара и что ответ ожидается в течение нескольких дней.

Источник агентства Reuters сообщил, что в среду, 10 июля, директор ЦРУ Уильям Бернс встретится в Дохе с премьер-министром Катара, главами израильской и египетской разведок.

Египетский телеканал Al Qahera News TV сообщил, что на следующей неделе Бернс также посетит Каир вместе с делегацией Израиля.