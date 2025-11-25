Мирна угода між Україною і РФ вимагає згоди Європи, - Мерц

Нагадаємо, сьогодні, 25 листопада, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт повідомило, що США долучили до мирних переговорів як Україну, так і Росію.

За її словами, є ще "кілька делікатних, але не непереборних деталей", які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, США і РФ.

Умови Мерца

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що повномасштабна війна в Україні може завершитися тільки в тому разі, якщо умови для цього будуть прийнятними як для Києва, так і для ЄС.

Німецький канцлер зазначив, що умови, на яких завершитися війна, матимуть наслідки для безпеки країн Євросоюзу.

Зазначимо, що мирний план США з 28 пунктів, про який повідомляли провідні західні ЗМІ, зокрема, передбачав, що Україна не зможе вступити до НАТО. Крім того, вона муситиме "закріпити нейтральний статус".