Мирное соглашение между Украиной и РФ требует согласия Европы, - Мерц

Напомним, сегодня, 25 ноября, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что США приобщили к мирным переговорам как Украину, так и Россию.

По ее словам, есть еще "несколько деликатных, но не непреодолимых деталей", которые необходимо решить и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, США и РФ.

Условия Мерца

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что полномасштабная война в Украине может завершиться только в том случае, если условия для этого будут приемлемыми как для Киева, так и для ЕС.

Немецкий канцлер отметил, что условия, на которых завершиться война, будут иметь последствия для безопасности стран Евросоюза.

Отметим, что мирный план США из 28 пунктов, о котором сообщали ведущие западные СМИ, в частности, предусматривал, что Украина не сможет вступить в НАТО. Кроме того, она должна будет "закрепить нейтральный статус".