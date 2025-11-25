Мирное соглашение между Украиной и РФ требует согласия Европы, - Мерц

Европа должна дать согласие на мирное соглашение между Украиной и Россией, поскольку оно затрагивает европейские интересы и суверенитет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, которого цитирует The Telegraph.
"Мы продолжаем поддерживать Украину: мы стремимся к скорейшему прекращению огня, справедливому и длительному миру для Украины и безопасности для Европы", - отметил он.
По словам Мерца, "любой план, затрагивающий интересы и суверенитет Европы", требует ее согласия.
Заявление немецкого канцлера прозвучало после того, как Белый дом сообщил, что мирное соглашение почти заключено.
Напомним, сегодня, 25 ноября, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что США приобщили к мирным переговорам как Украину, так и Россию.
По ее словам, есть еще "несколько деликатных, но не непреодолимых деталей", которые необходимо решить и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, США и РФ.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что полномасштабная война в Украине может завершиться только в том случае, если условия для этого будут приемлемыми как для Киева, так и для ЕС.
Немецкий канцлер отметил, что условия, на которых завершиться война, будут иметь последствия для безопасности стран Евросоюза.
Отметим, что мирный план США из 28 пунктов, о котором сообщали ведущие западные СМИ, в частности, предусматривал, что Украина не сможет вступить в НАТО. Кроме того, она должна будет "закрепить нейтральный статус".