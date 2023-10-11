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У Миргороді пролунав вибух під час повітряної тривоги

Фото: у Миргороді пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Миргороді Полтавської області пролунав вибух удень у середу, 11 жовтня, під час оголошеної повітряної тривоги через загрозу ворожих ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Миргород online.

Звук вибуху у місті було чутно близько 14:05.

Незадовго до цього у Миргороді, а також у Полтавській області, зазвучали сирени повітряної тривоги.

Так, у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про ракетну небезпеку мешканців Полтавської області.

По місту могла бути завданий ворожий удар із застосуванням ракетного озброєння.

"Попередньо ворогом було здійснено пуск авіаційної Х-59", - йдеться у повідомленні каналу.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін закликав жителів регіону залишатися в укриттях під час тривоги.

"Ракетна небезпека для Полтавщини, перебувайте в укриттях!" - йдеться в оголошенні чиновника.

Влучання не зафіксовані

Згодом в ОВА поінформували, що даних про постраждалих немає, а також не було зафіксовано влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі міста.

"Чергова ворожа атака на Полтавщину. Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородській громаді". Ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано. Інформація про постраждалих не надходила", - заявили в адміністрації.

Вибухи у Миргороді

Нагадаємо, раніше Миргород зазнавав атак з боку російських окупантів у ніч на 7 жовтня, під час чергового повітряного удару по території України. Так, у місті чули вибухи.

Пізніше у Полтавській ОВА поінформували, що тієї ночі російська ракета вибухнула в області, і внаслідок інциденту було пошкоджено будинки.

Перед цим, у ніч на 5 жовтня, у Миргороді Полтавської області також пролунав вибух під час повітряної тривоги.

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МиргородВибухвоздушная тревога