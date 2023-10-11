В Миргороде раздался взрыв во время воздушной тревоги

Звук взрыва в городе был слышен около 14:05.

Незадолго до этого в Миргороде, а также в Полтавской области, зазвучали сирены воздушной тревоги.

Так, в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о ракетной опасности жителей Полтавской области.

По городу мог быть нанесен вражеский удар с применением ракетного вооружения.

"Предварительно врагом был осуществлен пуск авиационной Х-59", - говорится в сообщении канала.

Глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин призвал жителей региона оставаться в укрытиях во время тревоги.

"Ракетная опасность для Полтавщины, находитесь в укрытиях!" – говорится в объявлении чиновника.

Попадания не зафиксированы

Впоследствии в ОВА проинформировали, что данных о пострадавших нет, а также не было зафиксировано попаданий по критической или гражданской инфраструктуре города.

"Очередная вражеская атака на Полтавщину. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородской общине. Вражеские попадания по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксированы. Информация о пострадавших не поступала", – заявили в администрации.

Взрывы в Миргороде

Напомним, ранее Миргород подвергался атаке со стороны российских оккупантов в ночь на 7 октября, во время очередного воздушного удара по территории Украины. Так, в городе слышали взрывы.

Позже в Полтавской ОВА проинформировали, что той ночью российская ракета взорвалась в области, и в результате инцидента были повреждены дома.

Перед этим, в ночь на 5 октября, в Миргороде Полтавской области также раздался взрыв во время воздушной тревоги.