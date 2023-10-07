У Миргороді пролунав вибух. В ОВА розкрили деталі атаки росіян

В ніч на суботу, 7 жовтня, звуки схожі на вибух було чути у місті Миргород, що у Полтавській області. В ряді північних областей України оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та місцеві Telegram-канали.

За даними Повітряних сил, сигнал повітряної тривоги оголошено в Харківській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Місцевих жителів попереджають про ракетну небезпеку та просять перебувати в укриттях.

О 00:10 суботи, 7 жовтня, моніторингові канали повідомили про вибух у місті Миргород.

Оновлено о 00:45.

Як повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, звук вибуху було чути у Миргородському районі. Однак інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі зʼясовується. Попередньо без постраждалих.

Оновлено о 00:15.

По всій території України оголошено про відбій повітряної тривоги. Інформації щодо постраждалих та руйнувань у Миргороді наразі немає.