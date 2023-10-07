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У Полтавській області вибухнула російська ракета: які наслідки

Миргород, Субота 07 жовтня 2023 09:58
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У Полтавській області вибухнула російська ракета: які наслідки Фото: у Полтавській області вибухнула російська ракета (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська ракета вибухнула у Полтавській області в ніч на 7 жовтня. Внаслідок інциденту пошкоджені будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

Ворожа ракета вибухнула вночі у Миргородському районі. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

"Пошкоджено девʼять приватних будинків. На щастя, постраждалих немає", - зазначив Лунін.

Нічна атака росіян

Російська армія в ніч на 7 жовтня вчергове атакувала Україну. Вибухи чули у Миргороді Полтавської області.

Крім того, окупанти вдарили ракетами "Онікс" по Одеській області. Удару завдали з тимчасово окупованого Криму. Росіяни обстріляли зерносховище припортової інфраструктури та пансіонат.

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Миргород Полтавская область Вибух ракети Війна в Україні
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