У Полтавській області вибухнула російська ракета: які наслідки
Російська ракета вибухнула у Полтавській області в ніч на 7 жовтня. Внаслідок інциденту пошкоджені будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.
Ворожа ракета вибухнула вночі у Миргородському районі. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
"Пошкоджено девʼять приватних будинків. На щастя, постраждалих немає", - зазначив Лунін.
Нічна атака росіян
Російська армія в ніч на 7 жовтня вчергове атакувала Україну. Вибухи чули у Миргороді Полтавської області.
Крім того, окупанти вдарили ракетами "Онікс" по Одеській області. Удару завдали з тимчасово окупованого Криму. Росіяни обстріляли зерносховище припортової інфраструктури та пансіонат.
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