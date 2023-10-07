У Полтавській області вибухнула російська ракета: які наслідки

Російська ракета вибухнула у Полтавській області в ніч на 7 жовтня. Внаслідок інциденту пошкоджені будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

Ворожа ракета вибухнула вночі у Миргородському районі. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. "Пошкоджено девʼять приватних будинків. На щастя, постраждалих немає", - зазначив Лунін. Нічна атака росіян Російська армія в ніч на 7 жовтня вчергове атакувала Україну. Вибухи чули у Миргороді Полтавської області. Крім того, окупанти вдарили ракетами "Онікс" по Одеській області. Удару завдали з тимчасово окупованого Криму. Росіяни обстріляли зерносховище припортової інфраструктури та пансіонат.