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В мире убили более тысячи журналистов за последние 12 лет, - президент Европарламента

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 11:56
Фото: Антонио Таяни (European Union 2017 - European Parliament)
Фото: Антонио Таяни (European Union 2017 - European Parliament)

Сегодня Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов

Президент Европейского парламента Антонио Таяни сообщил, что за последние 12 лет во всем мире было убито более 1000 журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Таяни.

Он отметил, что сегодня Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.

В мире убили более тысячи журналистов за последние 12 лет, - президент Европарламента

"За последние 12 лет во всем мире было убито более 1000 журналистов. Сегодня Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов. Мы требуем справедливости для всех тех, кто заплатил своей жизнью, чтобы раскрыть правду", - подчеркнул политик.

Напомним, Европарламент выступает за введение европейского эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии после убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Как писало РБК-Украина ранее, в Словакии полиция задержала по крайней мере одного подозреваемого в убийстве журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты.

Добавим также, в Болгарии убили телеведущую Викторию Маринову, которая разоблачала махинации со средствами ЕС. Согласно расследованию, к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства. Позже стало известно, что девушку изнасиловали перед смертью.

Обвиняемый в убийстве Мариновой Северин Красимиров впоследствии признал свою вину. Мужчина заявил, что готов понести любое наказание, в том числе и по жизненное заключение. Он признал, что перед нападением на журналистку он употреблял наркотики и алкогольные напитки.

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