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Европарламент призывает к ембарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию

Новости » Политика    26.10.2018 - 04:26
Фото: Европарламент (European Parliament)
Фото: Европарламент (European Parliament)

Депутаты призвали к независимому расследованию дела Хашкаджи под международным контролем

Европарламент выступает за введение европейского эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом говорится в принятой в четверг, 25 октября, резолюции, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Депутаты решительно осудили убийство журналиста, констатировав, что это преступление, по всей видимости, было совершено не без ведома наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.

Они также призвали правительства всех стран-членов Евросоюза согласовать единую позицию по данному вопросу.

Кроме того, парламентарии призвали к независимому расследованию дела Хашкаджи под международным контролем.

Они считают, что как только будут установлены факты, нужно будет ввести точечные санкции.

Напомним, Саудовская Аравия, которая ранее отрицала свою причастность к смерти критика монаршего двора автора Washington Post Джамаля Хашкаджи, изменила свою позицию и теперь утверждает, что его убийство было умышленным - прокуроры считают убийство заранее спланированным.

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Новости Украины оружиеСаудовская АравияЕвропарламент
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