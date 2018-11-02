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У світі вбили більше тисячі журналістів за останні 12 років, - президент Європарламенту

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 11:56
Фото: Антоніо Таяні (European Union 2017 - European Parliament)
Фото: Антоніо Таяні (European Union 2017 - European Parliament)

Сьогодні Міжнародний день боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів

Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні повідомив, що за останні 12 років у всьому світі було вбито понад 1000 журналістів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Таяні.

Він зазначив, що сьогодні Міжнародний день боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів.

У світі вбили більше тисячі журналістів за останні 12 років, - президент Європарламенту

"За останні 12 років у всьому світі було вбито понад 1000 журналістів. Сьогодні Міжнародний день боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів. Ми вимагаємо справедливості для всіх тих, хто заплатив своїм життям, щоб розкрити правду", - підкреслив політик.

Нагадаємо, Європарламент виступає за введення європейського ембарго на поставки озброєнь Саудівській Аравії після вбивства саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі.

Як писало РБК-Україна раніше, в Словаччині поліція затримала принаймні одного підозрюваного у вбивстві журналіста-розслідувача Яна Кучака і його нареченої.

Додамо також, в Болгарії вбили телеведучу Вікторію Марінову, яка викривала махінації з коштами ЄС. Згідно з розслідуванням, до махінацій можуть бути причетні люди з вищого керівництва держави. Пізніше стало відомо, що дівчину згвалтували перед смертю.

Обвинувачений у вбивстві Марінової Северин Красиміров згодом визнав свою провину. Чоловік заявив, що готовий понести будь-яке покарання, в тому числі і пожиттєве ув'язнення. Він визнав, що перед нападом на журналістку він вживав наркотики і алкогольні напої.

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