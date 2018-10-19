Обвиняемый в убийстве журналистки Мариновой признал вину

Фото: Виктория Маринова (facebook.com)

Красимиров также признал, что перед нападением на журналистку употреблял наркотики и алкоголь

Обвиняемый в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой Северин Красимиров признает вину и раскаивается. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на болгарский канал NOVA TV.

По его словам, он готов понести любое наказание, в том числе и по жизненное заключение.

"Я не могу поверить в то, что совершил это, мне очень жаль, я виноват!" - сказал обвиненный Красимиров перед заседанием суда.

Он признал, что перед нападением на журналистку он употреблял наркотики и алкогольные напитки. По его словам, он почти ничего не помнит с фатальной встречи с Мариновой.

Суд решил оставить Красимирова под стражей.

Напомним, ранее региональный суд города Целле принял формальное решение об экстрадиции Северина Красимирова, который находится под стражей.

Как писало РБК-Украина, в Болгарии убили телеведущую, которая разоблачала махинации со средствами ЕС. Согласно расследованию, к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства. Позже стало известно, что девушку изнасиловали перед смертью.