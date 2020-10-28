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В мире продолжает снижаться темп распространения коронавируса, - ВОЗ

Автор: РБК-Украина

За минувшие сутки в мире выявили 359 108 новых случаев заражения COVID-19 по всему миру. Такие цифры указывают на снижение темпов распространения коронавируса.

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Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

По данным Организации, 24 октября по всему миру зарегистрировали 468 409 новых случаев заражения коронавирусом. Такое количество инфицированных за сутки стало самым высоким с начала пандемии.

Однако с воскресенья число новых заражений в мире пошло на спад, и эта тенденция сохранилась и в понедельник. Таким образом, после субботнего антирекорда темп распространения COVID-19 продолжает снижаться.

Напомним, в Европе за последнюю неделю сильно возрос суточный показатель летальных случаев среди инфицированных коронавирусом. Ежесуточное число смертей увеличилось почти на 40% по сравнения с предыдущей неделей.

Кроме того, в ВОЗ прогнозируют, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.

Добавим, что в ВОЗ прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз.

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