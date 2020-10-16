ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В ВОЗ прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз

Пятница 16 октября 2020 08:57
В ВОЗ прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз
Фото: Ханс Клюге (facebook/Hans.Kluge.Jr)
Автор: Игорь Литвиненко

Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз по сравнению с апрельскими показателями. К этому может привести длительное ослабление ограничений.

Об этом заявил директор ВОЗ по европейскому региону Ханс Клюге, передает пресс-служба ООН.

По его словам, сейчас в Европе наблюдается увеличение ежедневных заболеваний в 2-3 раза по сравнению с апрелем, но сократилась смертность в пять раз. Это связано с тем, что увеличилось количество тестирований, а большинство заболеваний выявляют у молодежи, у которой не возникает тяжелых симптомов. Однако сейчас люди разных поколений все больше будут проводить время в закрытых помещениях, что может привести к росту смертности.

"Прогнозы, основанные на эпидемиологических моделях, не дают повода для оптимизм. В случае длительного ослабления ограничений в январе 2021 года ежедневные показатели смертности будут в 4-5 раз выше, чем в апреле", - сказал Клюге.

Он считает необходимым введение более жестких ограничений во многих европейских странах. При этом простые меры, такие как ношение масок и строгий контроль при скоплении людей могут сохранить 281 тысяч жизней в 53 странах.

"Эти прогнозы только подтверждают то, о чем мы говорили все это время: пандемия не отступит сама по себе, но мы можем этого добиться", - заключил глава Европейского бюро ВОЗ.

Ранее Клюге сообщал, что в Европе растет апатия к коронавирусу.

Также сообщалось, что в ВОЗ не считают, что в мире началась вторая волна коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ВОЗпреступленияКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь