ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У світі продовжує знижуватися темп поширення коронавірусу, - ВООЗ

Автор: РБК-Україна

За минулу добу у світі виявили 359 108 нових випадків зараження COVID-19 по всьому світу. Такі цифри вказують на зниження темпів поширення коронавірусу.

Популярні новини

Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За даними Організації, 24 жовтня по всьому світу зареєстрували 468 409 нових випадків зараження коронавірусом. Така кількість інфікованих за добу стало найвищим з початку пандемії.

Проте з неділі кількість нових заражень у світі пішла на спад, і ця тенденція збереглася і в понеділок. Таким чином, після суботнього антирекорду темп поширення COVID-19 продовжує знижуватися.

Нагадаємо, в Європі за останній тиждень сильно зріс добовий показник летальних випадків серед інфікованих коронавірусом. Щодобова кількість смертей збільшилася майже на 40% у порівнянні з попереднім тижнем.

Крім того, у ВООЗ прогнозують, що найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими в тому, що стосується пандемії коронавірусу.

Додамо, що у ВООЗ прогнозують зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗКоронавірус