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В Европе резко вырос уровень смертности от COVID-19, - ВОЗ

Женева, Вторник 27 октября 2020 20:55
В Европе резко вырос уровень смертности от COVID-19, - ВОЗ
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В некоторых странах Европы за последнюю неделю сильно возрос суточный показатель числа новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов среди инфицированных. В частности, ситуация усложнилась в Великобритании, Испании и Франции.

Об этом заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает BBC.

По ее словам, в Европе наблюдается интенсивный и тревожный рост случаев заражения коронавирусом и смертей.

Харрис отметила, что ежесуточное число случаев инфицирования возросло на треть, а ежесуточное число смертей увеличилось почти на 40% по сравнения с предыдущей неделей.

При этом она выразила беспокойство в связи с переполненностью лечебных заведений тяжело больными пациентами с коронавирусом, несмотря на более эффективное управление возможностями больничных фондов.

Напомним, в ВОЗ прогнозируют, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.

Кроме этого, ранее президент Франции, которая сейчас бьет рекорды COVID-19, заявил, что Европа будет бороться с коронавирусом, как минимум, до середины лета следующего года.

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