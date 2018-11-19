В мире ежегодно погибает 1,25 млн человек в результате ДТП

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Превышение скорости является одной из главный причин аварий на дорогах

По данным ООН, в мире ежегодно в ДТП погибает 1,25 миллиона человек. Об этом отметили в ООН 18 ноября - во Всемирный день памяти жертв ДТП, информирует РБК-Украина с ссылкой на "Радио Свобода"

Отмечается, что также еще от 20 до 50 миллионов людей получают травмы в результате аварий на дорогах.

"Аварии являются основной причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Половина всех случаев смерти в ДТП приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов", - говорят в ООН.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году травматизм в результате аварий может стать третьей из основных причин смертей и увечий. Самыми распространенными причинами аварий являются превышение скорости, употребление алкоголя, нарушение правил технического осмотра машин.

Напомним, по данным Минздрава, за 9 месяцев 2018 года в Украине было зафиксировано свыше 108 тыс. ДТП, в которых погибли 2 тыс. 266 человек. Международные эксперты подчеркивают, что Украина имеет слишком низкий уровень безопасности на дорогах.