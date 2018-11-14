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В Україні за цей рік на дорогах загинуло понад 2 тисячі осіб

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 07:06
В Україні за цей рік на дорогах загинуло понад 2 тисячі осіб
Фото: Центр громадського здоров’я МОЗ України (facebook.com/phc.org.ua)

В МОЗ повідомляють, що Україна має надто низький рівень безпеки на дорогах

Заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України Владислав Збанацький повідомив, що за 9 місяців 2018 року в Україні було зафіксовано понад 108 тис. ДТП, в яких загинуло 2266 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ.

Збанацький повідомив, що міжнародні експерти наголошують на тому, що Україна має надто низький рівень безпеки на дорогах.

"В Україні показники смертності та травматизму внаслідок ДТП є одними з найвищих у Європі. Моніторинг міжнародних організацій засвідчив, що рівень організації безпеки дорожнього руху в Україні є досить низьким", - розповів Збанацький.

Для зміни цієї ситуації у МОЗ визначило одним з пріоритетів роботу для підвищення якості медичних оглядів кандидатів у водії та адаптацію нормативно-правових актів національного законодавства під європейські норми.

В ці норми входить перегляд стандартів психофізичного тестування та стандартів фізичної і психічної придатності водіїв, яке має визначати, чи може водій безпечно керувати транспортним засобом.

Також він наголосив, що однією з головних причин летальних випадків серед молоді є саме ДТП.

"Внаслідок ДТП щороку у світі гине понад один мільйон 300 тисяч людей, від 20 до 50 млн травмуються. Аварії на дорогах є провідною причиною смертності від травматизму людей віком від 15 до 29 років. Пішоходи, велосипедисти та мотоциклісти є уразливою категорією та становлять 50 % загиблих на дорогах", - додав Збанацький.

Нагадаємо, у Києві автомобіль на великій швидкості в'їхав у підземний перехід. Біля Міністерства оборони України автомобіль Mazda на швидкості влетів у підземний перехід, в результаті чого перехід був залитий бензином.

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