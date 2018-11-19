У світі щороку гине 1,25 млн людей внаслідок ДТП

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Перевищення швидкості є однією з головни причин аварій на дорогах

За даними ООН, у світі щороку у дорожньо-транспортних-пригодах гине 1,25 мільйона людей. Про це зазначили в ООН 18 листопада - у Всесвітній день пам’яті жертв ДТП, інформує РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода"

Зазначається, що також ще від 20 до 50 мільйонів людей отримують травми внаслідок аварій на дорогах.

"Аварії є основною причиною смерті молодих людей у віці від 15 до 29 років. Половина всіх випадків смерті в ДТП припадає на пішоходів, мотоциклістів і велосипедистів", - говорять в ООН.

За прогнозами Всесвітньї організації з охорони здоров'я, до 2020 року травматизм унаслідок аварій може стати третьою з основних причин смертей та каліцтв. Найпоширенішими причинами аварій є перевищення швидкості, вживання алкоголю, порушення правил технічного огляду машин.

Нагадаємо, за даними МОЗ, за 9 місяців 2018 року в Україні було зафіксовано понад 108 тис. ДТП, в яких загинуло 2 тис. 266 людей. Міжнародні експерти наголошують на тому, що Україна має надто низький рівень безпеки на дорогах.