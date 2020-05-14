В мире диагностировали коронавирус у 4,4 млн человек

По состоянию на 14 мая коронавирус диагностировали у 4 429 744 человек, из них - 298 174 человека скончались. Об этом сообщает Worldometer .

Коронавирусную болезнь зафиксировали в 212 странах и территориях.

Больше всего зараженных в таких странах:

США (1 430 348 человек)

Испания (271 095)

РФ (242 271)

Великобритания (229 705)

Италия (222 104)

Бразилия (190 137)

Франция (178 060)

Германия (174,098)

Турция (143 114)

Иран (112 725)

Китай (82 929).

В США также зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 - 85 197. Еще 310 259 человек там выздоровели.

Напомним, Соединенные Штаты Америки провели более 10 миллионов тестов на коронавирус COVID-19.

Кроме того, правительство Франции допускает вероятность возвращения к режиму жестких карантинных мер в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Отметим, в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса угрожает недавним достижением в области здравоохранения и прогресса в достижении глобальных целей, намеченных в стратегии на 2020 год.