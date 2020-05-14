ru
ua

В мире диагностировали коронавирус у 4,4 млн человек

Новости » Коронавирус   

Коронавирусную болезнь зафиксировали в 212 странах и территориях

По состоянию на 14 мая коронавирус диагностировали у 4 429 744 человек, из них - 298 174 человека скончались. Об этом сообщает Worldometer.

Коронавирусную болезнь зафиксировали в 212 странах и территориях.

Больше всего зараженных в таких странах:

  • США (1 430 348 человек)
  • Испания (271 095)
  • РФ (242 271)
  • Великобритания (229 705)
  • Италия (222 104)
  • Бразилия (190 137)
  • Франция (178 060)
  • Германия (174,098)
  • Турция (143 114)
  • Иран (112 725)
  • Китай (82 929).

В США также зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 - 85 197. Еще 310 259 человек там выздоровели.

Напомним, Соединенные Штаты Америки провели более 10 миллионов тестов на коронавирус COVID-19.

► Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая► Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая

Кроме того, правительство Франции допускает вероятность возвращения к режиму жестких карантинных мер в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Отметим, в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса угрожает недавним достижением в области здравоохранения и прогресса в достижении глобальных целей, намеченных в стратегии на 2020 год.