У світі діагностували коронавірус у 4,4 млн людей

Станом на 14 травня коронавірус діагностували у 4 429 744 осіб, з них - 298 174 людини померли. Про це повідомляє Worldometer .

Коронавірусну хворобу зафіксували у 212 країнах та територіях.

Найбільше заражених у таких країнах:

США (1 430 348 осіб)

Іспанія (271 095)

РФ (242 271)

Велика Британія (229 705)

Італія (222 104)

Бразилія (190 137)

Франція (178 060)

Німеччина (174,098)

Туреччина (143 114)

Іран (112 725)

Китай (82 929).

У США також зафіксовано найбільшу кількість смертей від COVID-19 - 85 197. Ще 310 259 осіб там одужали.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели понад 10 мільйонів тестів на коронавірус COVID-19.

Крім того, уряд Франції допускає ймовірність повернення до режиму жорстких карантинних заходів через пандемію коронавірусу COVID-19.

Зазначимо, у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу загрожує недавнім досягненням в області охорони здоров'я і прогресу в досягненні глобальних цілей, намічених у стратегії на 2020 рік.