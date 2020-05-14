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Во Франции допускают возвращение к жесткой изоляции из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 02:13
Во Франции допускают возвращение к жесткой изоляции из-за коронавируса
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Макрон заявил, что слишком рано провозглашать победу в борьбе с коронавирусом

Правительство Франции допускает вероятность возврата к режиму жестких карантинных мер из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщила представитель правительства Сибет Ндиай, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV

На заседании совета министров присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам Ндиай, президент сказал, что "слишком рано провозглашать победу", но подчеркнул "правильность выбранного пути".

При этом он заявил министрам, что необходимо приготовиться к трем вероятным моментам, когда может возникнуть необходимость прибегнуть к повторной изоляции.

  • Первая такая вероятность может появиться в конце мая-начале июня после длинных выходных католического праздника Пятидесятницы.
  • Вторым тревожным периодом является предстоящий сезон отпусков и ожидаемые поездки французов за границу.
  • Третий момент не очерчены время — это внезапная деградация эпидемиологической обстановки.

По словам Ндиай, Макрон призвал правительство вооружиться на случай такой перспективы.

Напомним, у среду, 13 мая, во Франции число умерших от коронавируса превысило 27 тысяч человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении ограничить французов в поездках за границу летом из-за риска новой вспышки вируса COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что во Франции назвали нулевого пациента с коронавирусом. Первый случай был зарегистрирован еще в конце декабря. Этот пациент вылечился и мог даже не подозревать, что у него коронавирус.

Теги Новости Украины ФранцияЭммануэль МакронКоронавирус
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