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В мире число привившихся от COVID-19 превысило количество заразившихся, - ВОЗ

Автор: РБК-Украина

В мире людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших. Однако большее количество вакцинация приходится всего на десять стран.

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Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

"С одной стороны, это хорошие новости и замечательное достижение за такой короткий срок. Но более трех четвертей этих прививок делается всего в 10 странах, на которые приходится почти 60% мирового ВВП", - заявил он.

При этом глава организации подчеркнул, что еще почти 130 стран с общим населением в 2,5 миллиарда человек не получили даже первую дозу вакцины.

Гебреисус призвал страны, которые уже провели COVID-вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками вакцин, прежде чем продолжать массовые прививки.

Напомним, в мире циркулирует около 4 тысяч вариантов COVID-19. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать более эффективным свой препарат.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются, но важно сохранять бдительность и продолжать соблюдать меры, введенные для борьбы с пандемией.

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