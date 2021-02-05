У світі кількість прищеплених від COVID-19 перевищила кількість тих, хто заразився, - ВООЗ

У світі людей, які отримали вакцину від COVID-19, стало більше, ніж хворих. Однак більшу кількість вакцинація припадає всього на десять країн.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу.

"З одного боку, це хороші новини і чудове досягнення за такий короткий термін. Але понад три чверті цих щеплень робиться лише в 10 країнах, на які припадає майже 60% світового ВВП", - заявив він.

При цьому глава організації підкреслив, що ще майже 130 країн із загальним населенням у 2,5 мільярда людей не отримали навіть першу дозу вакцини.

Гебреісус закликав країни, які вже провели COVID-вакцинацію найбільш вразливої частини населення і медичних працівників, поділитися з іншими країнами надлишками вакцин, перш ніж продовжувати масові щеплення.

Нагадаємо, у світі циркулює близько 4 тисяч варіантів COVID-19. З-за цього всі виробники COVID-вакцин намагаються зробити більш ефективним свій препарат.

Крім того, у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються, але важливо зберігати пильність і продовжувати дотримуватися заходи, вжиті для боротьби з пандемією.