В мире циркулирует 4 тысячи штаммов коронавируса

Фото: коронавирус (УНИАН)

Заместитель министра здравоохранения Великобритании Надим Захави заявил, что в мире уже циркулирует около 4 тысячи вариантов коронавируса. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать более эффективным свой препарат.

Об этом сообщает Reuters.

"Все производители, Pfizer-Biontech, Moderna, Oxford-AstraZeneca и другие, изучают, как они могут улучшить свою вакцину, чтобы убедиться, что мы готовы к любому варианту", - сказал заместитель министра.

По словам Захави, очень маловероятно, что разработанные вакцины не будут эффективны против новых штаммов коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что новая мутация коронавируса E484K снижает эффективность вакцин в 10 раз.

Также РБК-Украина писало, что в Евросоюзе рекомендовали ужесточить правила въезда в страны блока из-за риска распространения мутировавших штаммов COVID.

Кроме того, в ВОЗ сообщали, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.