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Мир впервые обошел Китай по количеству новых случаев коронавируса

Новости » Общество     26.02.2020 - 17:19
Мир впервые обошел Китай по количеству новых случаев коронавируса
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/WHO)

В мире зарегистрировали 427 случаев заболевания коронавирусом, тогда как в Китае - 411

Всемирная организация здравоохранения впервые зафиксировала большее количество новых заражений коронавирусом за пределами Китая. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает Reuters.

По его словам, во вторник, 25 февраля, количество инфицированных за пределами Китая составило 427 человека в 37 странах. В Китае при этом новые случаи коронавируса зарегистрировали у 411 человек.

При этом в ВОЗ на данный момент не планируют сообщать пандемию в связи с распространением коронавируса в мире.

"Мы не должны слишком стремиться объявить пандемию без тщательного и четкого анализа фактов. Небрежное использование слова "пандемия" не имеет ощутимой пользы, но оно имеет значительный риск с точки зрения усиления ненужного и неоправданного страха и стигмы, а также парализующих систем. Это также может указывать на то, что мы больше не можем содержать вирус, что не соответствует действительности", - сообщил Гебреисус.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на 26 февраля коронавирус зафиксировали в 15 странах Европы. Больше всего в Европе на сегодня пострадала Италия, где число зараженных превысило 300 человек.

Также сообщалось, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. Согласно докладу ВОЗ, эпидемия достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор неуклонно снижается.

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