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Трамп проведет брифинг по коронавирусу для опровержения ложной информации

Новости » Политика     26.02.2020 - 17:03
Трамп проведет брифинг по коронавирусу для опровержения ложной информации
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

По словам Дональда Трампа, низкие рейтинги ряда американских СМИ делают все возможное, чтобы коронавирус выглядел еще хуже

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сегодня проведет пресс-конференцию на тему коронавируса для того, чтобы опровергнуть ложную информацию, которую распространяют американские СМИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По его словам, низкие рейтинги ряда американских СМИ делают все возможное, чтобы коронавирус выглядел еще хуже, чем есть на самом деле.

"Низкие рейтинги, поддельные новости MSDNC и CNN делают все возможное, чтобы коронавирус выглядел как можно хуже, включая панические рынки, если это возможно. Точно так же их некомпетентные товарищи-демократы ничего не делают - все говорят, никаких действий. США в отличной форме!", - заявил Трамп.

Трамп проведет брифинг по коронавирусу для опровержения ложной информации

Напомним, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают о возможности пандемии коронавируса. Глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд отметил, что это быстро нарастающая эпидемия в разных местах.

Кроме того, мэр Сан-Франциско Лондон Брид уже объявил чрезвычайное положение в городе в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Отметим, по словам министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах через год.

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