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Світ вперше обійшов Китай за кількістю нових випадків коронавірусу

Новини » Суспільство     26.02.2020 - 17:19
Світ вперше обійшов Китай за кількістю нових випадків коронавірусу
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/WHO)

У світі зареєстрували 427 випадків захворювання коронавірусом, тоді як у Китаї - 411

Всесвітня організація охорони здоров'я вперше зафіксувала більшу кількість нових заражень коронавірусом за межами Китаю. Про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус, повідомляє Reuters.

За його словами, у вівторок, 25 лютого, кількість інфікованих за межами Китаю склало 427 людини в 37 країнах. У Китаї при цьому нові випадки коронавіруса зареєстрували у 411 осіб.

При цьому ВООЗ на даний момент не планують повідомляти пандемію у зв'язку з поширенням коронавіруса у світі.

"Ми не повинні занадто прагнути оголосити пандемію без ретельного та чіткого аналізу фактів. Недбале використання слова "пандемія" не має відчутної користі, але воно має значний ризик з точки зору посилення непотрібного і невиправданого страху і стигми, а також паралізують систем. Це також може вказувати на те, що ми більше не можемо утримувати вірус, що не відповідає дійсності", - повідомив Гебреисус.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що станом на 26 лютого коронавірус зафіксували у 15 країнах Європи. Найбільше в Європі на сьогодні постраждала Італія, де кількість заражених перевищила 300 осіб.

Також повідомлялося, що пік епідемії коронавіруса в Китаї пройдений. Згідно з доповіддю ВООЗ, епідемія досягла свого піку між 23 січня і 2 лютого і з тих пір неухильно знижується.

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