Під час виступу у четвер, 19 листопада, фінський лідер наголосив, що прямий контакт на найвищому рівні є обов'язковим етапом для врегулювання війни.

Інших шляхів для укладення мирної угоди він не бачить.

"Зрештою, я думаю, що немає жодного способу досягти цього миру, якщо Зеленський і Путін не зустрінуться", - зазначив Александр Стубб.