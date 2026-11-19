Достижение мира в Украине невозможно без личных переговоров президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время общения с медиа по итогам заседания "Коалиции желающих" в Берлине.
Выступая в четверг, 19 ноября, финский лидер подчеркнул, что прямой контакт на самом высоком уровне является обязательным этапом для урегулирования войны.
Других путей для заключения мирного соглашения он не видит.
"В конце концов, я думаю, что нет никакого способа достичь этого мира, если Зеленский и Путин не встретятся", - отметил Александр Стубб.
Напомним, что Россия отвергла все форматы прекращения огня, на которых настаивало международное сообщество.
Как отметил президент Владимир Зеленский, в течение этого года страна-агрессорка не приняла ни одно из предложений по перемирию в Украине.
В то же время продолжается активная дипломатическая работа на уровне союзников.
В частности, европейские партнеры собрались в Берлине вместе со спецпосланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы согласовать общий ответ на заявления после переговоров американского лидера Дональда Трампа в Китае.
Кроме того, по словам Джареда Кушнера, Россия якобы соглашается с концепцией гарантий безопасности для Украины по аналогии с 5-й статьей НАТО.