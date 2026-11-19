Напомним, что Россия отвергла все форматы прекращения огня, на которых настаивало международное сообщество.

Как отметил президент Владимир Зеленский, в течение этого года страна-агрессорка не приняла ни одно из предложений по перемирию в Украине.

В то же время продолжается активная дипломатическая работа на уровне союзников.

В частности, европейские партнеры собрались в Берлине вместе со спецпосланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы согласовать общий ответ на заявления после переговоров американского лидера Дональда Трампа в Китае.

Кроме того, по словам Джареда Кушнера, Россия якобы соглашается с концепцией гарантий безопасности для Украины по аналогии с 5-й статьей НАТО.