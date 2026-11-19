Росія відкинула всі формати припинення вогню, - Зеленський
Росія не хоче приставати на жодну з пропозицій щодо припинення вогню в Україні. У цьому році країна-агресорка відкинула всі формати перемир'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції в Берліні.
РФ не хоче перемир'я
Зеленський розповів, що на зустрічі "Коаліції охочих" розглядали 5 пріоритетів для України, першим з яких є посилення ППО.
"Починаючи з середини літа цього року Путін постійно нарощує атаки, особливо небезпечною зброєю - балістикою та реактивними шахедами", - каже він.
Президент зазначив, що Україна потребує особливих спільних дій для реального захисту. Алже Росія увесь рік відкидає будь-які пропозиції перемир'я.
"Це не просто слова. Росіяни весь цей рік відмовляються від усіх пропозицій деескалації. З ними про це говорили різні партнери, і на все Путін відмовляв", - каже Зеленський.
РФ пропонували деескалацію щодо енергетики, у Чорному морі, інші формати припинення вогню тощо.
"На все в Росії відповіли одне - відмовилися", - уточнив він.
Раніше РБК-Україна писало, що російський диктатор Володимир Путін вперше відреагував на удари України по Кримькому мосту і пригрозив " значно болючішою відповіддю".
Також Путін розповів, що нібито обговорював із Радбезом РФ можливе припинення вогню в низці сфер, однак після ударів по Кримському мосту домовлятися не будуть.
Крім того, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія не зацікавлена у перемир'ї у Чорному морі без укладання довгострокового миру з Україною. Весь процес гальмується нібито через тему Донбасу.
Також питання енергетичного перемир'я порушили під час переговорів в Абу-Дабі, однак домовитися не вдалося. Російська сторона заявила, що не має мандата на такі рішення, і запропонувала звертатися безпосередньо до глави Кремля.